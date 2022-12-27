Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився завдяки збільшення генерації, - Укренерго

27 грудня енергетики включили в мережу енергоблок на одній з теплових електростанції, котрий раніше був відключений внаслідок російських атак. Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки збільшенню генерації. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

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"Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак", - сказано в повідомленні.

Разом з тим в прес-службі зазначають, що наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання.

"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає й обсяг споживання промисловості", - говориться в повідомленні.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

В "Укренерго" нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 26 грудня дефіцит в енергосистемі України залишався суттєвим. Через перевищення лімітів споживання в п'яти областях застосовані аварійні відключення.