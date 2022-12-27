Дефицит мощности в энергосистеме сократился благодаря увеличению генерации, - Укрэнерго

27 декабря энергетики включили в сеть энергоблок на одной из тепловых электростанций, ранее отключенный в результате российских атак. Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился за счет увеличения генерации. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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"Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций. После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время одной из последних российских ракетных атак", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе отмечают, что имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления.

"Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности"., – говорится в сообщении.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Заживлены все объекты критической инфраструктуры.

Напомним, 26 декабря дефицит в энергосистеме Украины оставался существенным. Из-за превышения лимитов потребления в пяти областях применены аварийные отключения.