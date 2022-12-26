"Укренерго" попереджає про фейки про нібито скасування аварійних відключень

Національна енергетична компанія “Укренерго” попереджає про розповсюдження фейкової інформації про нібито скасування аварійних відключень електроенергії, котрі розповсюджуються з фейкової сторінки компанії в Телеграм. Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.

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"В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - сказано в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення російських атак на енергосистему України.

Також в компанії зазначили, що "Укренерго" має лише одну сторінку на Facebook та лише один канал в Telegram.

"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам", - підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, що раніше енергохолдинг ДТЕК попередив про десятки фейкових телеграм-каналів та ботів, котрі використовують назву компанії.