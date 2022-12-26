"Укрэнерго" предупреждает о фейках о якобы отмене аварийных отключений

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о распространении фейковой информации о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии, распространяемых с фейковой страницы компании в Телеграмм. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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"В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики могут только после полного прекращения российских атак на энергосистему Украины.

Также в компании отметили, что "Укрэнерго" имеет только одну страницу на Facebook и только один канал в Telegram .

"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российской ИПСО. Увидите новый подлог - пожалуйста, сообщайте нам", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, что ранее энергохолдинг ДТЭК предупредил о десятках фейковых телеграмм-каналов и ботов, использующих название компании.