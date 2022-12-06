ДТЕК попередив про десятки фейкових телеграм-каналів та ботів, що використовують назву компанії

Енергохолдинг ДТЕК попереджає про десятки фейкових телеграм-каналів та ботів, котрі використовують назву компанії. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК.

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"Ворог створив в телеграм десятки фейкових каналів і ботів з використанням назви ДТЕК. Їх мета — залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку. Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації", - повідомляє компанія.

В ДТЕК закликають, не довіряти дописам на таких каналах, не цитувати та не поширювати їх

Єдиний офіційний телеграм-канал групи ДТЕК авторизований і має синю галочку. На ньому компанія щоденно публікує офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, раніше корпорація Microsoft у своєму блозі повідомила, що Росія працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України.