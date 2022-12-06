ДТЭК предупредил о десятках фейковых телеграмм-каналов и ботов, использующих название компании

Энергохолдинг ДТЭК предупреждает о десятках фейковых телеграмм-каналов и ботов, использующих название компании. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ДТЭК.

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"Враг создал в телеграмм десятки фейковых каналов и ботов с использованием названия ДТЭК. Их цель — привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием, и при необходимости сеять панику. дезинформации", - сообщает компания.

В ДТЭК призывают, не доверять сообщениям на таких каналах, не цитировать и не распространять их

Единственный официальный телеграмм-канал группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку. На нем компания ежедневно публикует официальную информацию о ситуации с энергоснабжением, об экстренных и стабилизационных отключениях.

Напомним, ранее корпорация Microsoft в своем блоге сообщила, что Россия работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.