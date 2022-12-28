Дефицит электроэнергии в системе увеличился, - "Укрэнерго"

Некоторые блоки электростанций остановились из-за обстрела газовой инфраструктуры на востоке Украины. Из-за этого по состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Напомним, что 27 декабря энергетики включили в сеть энергоблок на одной из тепловых электростанций, ранее отключенный в результате российских атак.

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