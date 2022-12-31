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В Киеве на Новый год не отключат свет. В ДТЭК пообещали сделать все возможное
1 января в Киевской и Днепропетровской области, а также в Киеве не будут применять графики отключений. Об этом сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК.
"Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом", - говорится в сообщении
Согласно ему, в компании прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевщины и Днепропетровщины светом в новогоднюю ночь без применения графиков отключений.
Напомним, 24 декабря, когда христиане западного обряда отмечали Рождество, графики стабилизационных и аварийных отключений не применялись на значительной территории Украины. Однако энергосистема Украины все еще серьезно повреждена в результате российских обстрелов, адефицит мощности остается значительным .Подписывайтесь на наш Telegram канал