НКЦПФР та НКРЕКП домовились про спільний нагляд за ринком енергетичної продукції

3 квітня 2024 року голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк та голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов підписали угоду про взаємодію та співпрацю між їхніми установами стосовно ринку енергетичної продукції.

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Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що церемонія підписання угоди відбулась під час заходу з нагоди закриття проєкту ЄС "Допомога НКЦПФР у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировинно-товарною продукцією в Україні".

У НКРЕКП повідомляють, що метою цієї угоди є створення основи для співробітництва, сприяння і зміцнення взаємодії між сторонами з нагляду за оптовими енергетичними ринками, а також запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку і ринках капіталу та організованих товарних ринках, проявам недобросовісної конкуренції під час виконання функцій НКРЕКП та НКЦПФР.

Для цього сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією щодо оптових енергетичних продуктів на енергетичних ринках і ринках капіталу та організованих товарних ринках, проводити робочі наради, зустрічі та консультації, а також створювати спільні робочі групи для формування єдиної позиції щодо регуляторної політики сторін.

"Підписанням цієї угоди ми досягаємо основної мети - робимо ринки конкурентними та прозорими у відповідності до кращих європейських практик. Ця угода повинна допомогти активізувати роботу з запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку і ринках капіталу та організованих товарних ринках. Підвищити довіру міжнародних партнерів до енергетичних ринків, сприяти розвитку інвестиційного клімату та підвищенню конкуренції. А також захистити кінцевих споживачів від впливу на роздрібні ціни на енергетичні продукти",- зазначив голова регулятора Валерій Тарасюк.

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов підтвердив, що НКЦПФР разом з НКРЕКП спрямують свої зусилля на забезпечення прозорості та конкурентності на оптовому енергетичному ринку, ринках капіталу та організованих товарних ринках.

"Завдяки консультаціям експертів Проекту ЄС ми змогли знайти оптимальну та ефективну модель взаємодії між державними органами, які регулюють цей сектор", - зауважив він.

Також наголошується, що НКРЕКП та НКЦПФР висловили намір реалізовувати спільні заходи і обговорювати проєкти законів та нормативно-правових актів, які становлять спільний інтерес, зокрема щодо визначення зловживань на оптовому енергетичному ринку і ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Про проєкт ЄС

Проєкт ЄС "Допомога НКЦПФР у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировинно-товарною продукцією в Україні" стартував в Україні в квітні 2021 року і триватиме до травня 2024 року.

Мета проєкту – допомога НКЦПФР у зміцненні нормативної бази, забезпеченні розвитку інструментів сировинно-товарного ринку, забезпеченні взаємодії між регуляторами та методами нагляду за сировинно-товарним ринком з урахуванням європейських та міжнародних стандартів та найкращих практик.

Проєкт фінансується ЄС та реалізується консорціумом під керівництвом PwC EU Services за участю Correggio Consulting, Integrites і Kantor Management Consultants.