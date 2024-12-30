Импорт газа в Украину: почему "Укртрансгаз" занялся нетрадиционной деятельностью

Последняя неделя 2024 года оказалась богатой событиями на газовом рынке Украины. АО "Укртрансгаз", являющееся оператором украинских подземных хранилищ газа, довольно неожиданно начало покупать импортированный природный газ на "Украинской энергетической бирже". Новость прошла мало замеченной в украинских медиа, однако она важна для украинского рынка газа.

С началом российского вторжения украинский рынок газа фактически стал изолированным от европейского. Цены на газ в Европе после российского вторжения резко взлетели, в то время как активность торговли в Украине существенно снизилась. Потребление газа в Украине в 2022 году обвалилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, в первую очередь из-за оккупации части территории страны и разрушения крупных промышленных объектов (преимущественно на Востоке). В то же время добычу газа удалось удержать на относительно стабильном уровне, прежде всего за счет государственных компаний — "Укргаздобычи" и "Укрнафты". Власти в первые недели после вторжения запретили экспорт газа украинской добычи, из-за чего на внутреннем рынке, традиционно зависевшем от импорта, спрос и предложение уравновесились.

Импорт газа в последние годы был экономически невыгоден, потому что газ в Европе торговался дороже, чем в Украине. Учитывая стоимость доставки, трейдеры не импортировали газ для его реализации на внутреннем рынке. Преимущественно газ закачивали в украинские хранилища в летний период, чтобы зимой экспортировать обратно в Европу. Единственным крупным импортером оставался государственный "Нафтогаз", закачивавший газ для создания страховых резервов на зиму.

"Укртрансгаз", как оператор ПХГ, является нетипичным покупателем газа, учитывая, что у Группы Нафтогаз есть более привычные трейдинговые компании, как сама НАК "Нафтогаз Украины", так и ГПК "Нафтогаз Трейдинг" или ГПК "Нафтогаз Украины". Тем не менее, покупать импортируемый ресурс вышел именно "Укртрансгаз". Это связано с накопленной УТГ дополнительной тарифной выручкой от предоставления услуг хранения газа в украинских хранилищах в течение 2023 года – около 2,9 млрд грн (с НДС). Компания по согласованию НКРЭКУ решила направить эти средства на закупки импортируемого ресурса.

Важным условием является закупка ввозимого на территорию Украины природного газа после 26 декабря 2024 года. Таким образом, УТГ не будет покупать газ, уже хранящийся на "таможенном складе" украинских ПХГ. Думаю, такое условие установлено специально, чтобы привлечь дополнительный физический импорт газа в Украину в течение зимы, что обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона.

Впервые украинская компания выступила прямым покупателем американского LNG Архивное фото: ДТЭК

ДТЭК получил первый LNG из США

Среди частных компаний можно отметить украинский энергохолдинг ДТЭК, получивший первый груз с американским LNG. Танкер Gaslog Savannah доставил около 100 миллионов кубометров природного газа с американского завода сжижения в Луизиане в греческий терминал LNG Revithoussa утром 27 декабря.

По словам ДТЭК, европейская торговая дочерняя компания D.Trading выкупила весь груз.

Таким образом, впервые украинская компания выступила прямым покупателем американского LNG , что отметил даже глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Ранее в 2019 и 2022 годах "ЭРУ Трейдинг" контрактовала американский LNG при посредничестве польской PGNiG.

D.Trading становится заметным игроком на европейском рынке, присоединяясь к крупнейшим мировым трейдерам LNG. Компания имеет долгосрочное соглашение на покупку LNG с американской Venture Global, так что в следующем году D.Trading может получить новые грузы. Не исключено, что этот газ будет реализован на европейском рынке.

Завершение транзита российского газа

Завершаются последние дни эпохи транзита российского газа через Украину. 1 января 2025 года Украина остановит российский транзит. И в последнюю неделю года этот вопрос остается одним из самых важных. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, на прошлой неделе посетивший Россию, пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину с 1 января 2025 года в случае прекращения Украиной транзита природного газа. Пока не до конца понятно, насколько это реальные заявления, поскольку Украина платит как за импорт электроэнергии из Словакии, так и за аварийную помощь.

Украина остановит транзит российского газа 1 января 2025 года

Другой важной новостью, касающейся транзита, является официальное сообщение российского "Газпрома" о прекращении поставок природного газа в Молдову с 1 января. Хотя "Газпром" как причину указывает отказ молдавской стороны урегулировать задолженность за поставленный природный газ, понятно, что поставки останавливаются из-за того, что Украина завершает транзит газа.

Задолженность Молдовы возникла из-за того, что российский природный газ идет на генерацию электроэнергии в Приднестровье, которая не платит за газ. Официальная Молдова не признает задолженность и намерена обратиться в международный арбитраж. Задолженность перед "Газпромом" существует не первый год, однако только сейчас Россия решила прекратить поставки.

"Газпром" мог забронировать мощности для поставок газа в Молдову через "Турецкий поток", однако не сделал этого. Итак, уже через несколько дней мы станем свидетелями исторического события – завершение транзита российского газа через Украину.