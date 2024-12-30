Імпорт газу в Україну: чому "Укртрансгаз" зайнявся нетрадиційною діяльністю

Останній тиждень 2024 року виявився багатим на події на газовому ринку України. АТ "Укртрансгаз", що є оператором українських підземних сховищ газу, доволі неочікувано почав купувати імпортований природний газ на "Українській енергетичній біржі". Новина пройшла мало поміченою в українських медіа, однак вона є важливою для українського ринку газу.

З початком російського вторгнення український ринок газу фактично став ізольованим від європейського. Ціни на природний газ у Європі після російського вторгнення різко злетіли, в той час як активність торгівлі в Україні суттєво знизилася. Споживання газу в Україні у 2022 році обвалилося на 30% у порівнянні з попереднім роком, передусім через окупацію частини території країни та руйнування великих промислових об’єктів (переважно на Сході). У той же час, видобуток газу вдалося втримати на відносно стабільному рівні, передусім за рахунок державних компаній – "Укргазвидобування" та "Укрнафти". Влада у перші тижні після вторгнення заборонила експорт газу українського видобутку, через що на внутрішньому ринку, який традиційно залежав від імпорту, попит та пропозиція врівноважилися.

Імпорт газу в останні роки був економічно невигідним, бо газ у Європі торгувався дорожче, ніж в Україні. Враховуючи також вартість доставки, трейдери не імпортували газ для його реалізації на внутрішньому ринку. Переважно газ закачували до українських сховищ у літній період, щоб взимку експортувати назад до Європи. Єдиним великим імпортером залишався державний "Нафтогаз", що закачував газ для створення страхових резервів на зиму.

"Укртрансгаз", як оператор ПСГ, є нетиповим покупцем газу, враховуючи що в Групі Нафтогаз є більш звичні трейдингові компанії, як сама НАК "Нафтогаз України", так і ГПК "Нафтогаз Трейдинг" чи ГПК "Нафтогаз України". Тим не менше, купувати імпортований ресурс вийшов саме "Укртрансгаз". Це пов’язано з накопиченою УТГ додатковою тарифною виручкою від надання послуг зберігання газу в українських сховищах протягом 2023 року – близько 2,9 млрд грн (з ПДВ). Компанія з погодження НКРЕКП вирішила направити ці кошти на закупівлі імпортованого ресурсу.

Важливою умовою є закупівля природного газу, що ввозиться на територію України після 26 грудня 2024 року. Таким чином, УТГ не купуватиме газ, що вже зберігається на "митному складі" українських ПСГ. Думаю, така умова встановлена спеціально, щоб залучити додатковий фізичний імпорт газу до України протягом зими, що забезпечить стабільне проходження опалювального сезону.

Вперше українська компанія виступила прямим покупцем американського LNG Архівне фото: ДТЕК

ДТЕК отримав перший LNG з США

Серед приватних компаній можна відзначити український енергохолдинг ДТЕК, який отримав перший вантаж з американським LNG. Танкер Gaslog Savannah доставив близько 100 мільйонів кубометрів природного газу з американського заводу зрідження у Луїзіані до грецького терміналу LNG Revithoussa зранку 27 грудня.

За словами ДТЕК, європейська торгова дочірня компанія D.Trading викупила весь вантаж. Працюючи разом з грецькими та іншими партнерами, LNG буде регазифіковано та передаватиметься через газові мережі Європейського Союзу та України.

Таким чином, вперше українська компанія виступила прямим покупцем американського LNG, що відмітив навіть голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Раніше у 2019 та 2022 роках "ЕРУ Трейдінг" контрактувала американський LNG за посередництва польської PGNiG.

D.Trading стає помітним гравцем на європейському ринку, приєднуючись до найбільших світових трейдерів LNG. Компанія має довгострокову угоду на купівлю LNG з американською Venture Global, отже наступного року D.Trading може отримати нові вантажі. Не виключено, що цей газ буде реалізовано на європейському ринку.

Завершення транзиту російського газу

Завершуються останні дні епохи транзиту російського газу через Україну. 1 січня 2025 року Україна зупинить російський транзит. І в останній тиждень року це питання залишається одним із найважливіших. Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо, який минулого тижня відвідав росію, пригрозив припинити постачання електроенергії до України з 1 січня 2025 року у разі припинення Україною транзиту природного газу. Наразі не до кінця зрозуміло, наскільки це реальні заяви, оскільки Україна сплачує як за імпорт електроенергії зі Словаччини, так і за аварійну допомогу.

Україна зупинить транзит російського газу 1 січня 2025 року

Іншою важливою новиною, що стосується транзиту, є офіційне повідомлення російського "Газпрому" про припинення постачання природного газу до Молдови з 1 січня. Хоча "Газпром" як причину вказує відмову молдовської сторони врегулювати заборгованість за поставлений природний газ, зрозуміло, що постачання зупиняється через те, що Україна завершує транзит газу.

Заборгованість Молдови виникла через те, що російський природний газ йде на генерацію електроенергії у Придністров’ї, яке не сплачує за газ. Офіційна Молдова не визнає заборгованість та планує звернутися до міжнародного арбітражу. Заборгованість перед "Газпромом" існує не перший рік, однак лише зараз росія вирішила припинити постачання.

"Газпром" міг забронювати потужності для постачання газу до Молдови через "Турецький потік", однак не зробив цього. Отже, вже за декілька днів ми станемо свідками історичної події – завершення транзиту російського газу через Україну.