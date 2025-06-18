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В мае "Нафтогаз" уплатил в бюджет 7,8 млрд грн
В мае 2025 года Группа "Нафтогаз Украины" уплатила в государственный бюджет 7,8 миллиарда гривен налогов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба компании.
Бюджетные поступления от "Нафтогаза"
В мае 2025 года предприятия, входящие в Группу "Нафтогаз", перечислили в бюджет более 7,8 миллиарда гривен налогов, сборов и обязательных платежей.
Из этой суммы 7,2 миллиарда гривен поступило в государственный бюджет, еще 640 миллионов — в местные бюджеты.
В целом, с начала 2025 года налоговые поступления от компаний Группы составляют 38,1 миллиарда гривен.
Кадровые изменения в компании
Напомним, 28 апреля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал новым председателем правления Сергея Корецкого.
Также недавно наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил двух новых членов правления — Оксану Волынец и Елену Артазей.