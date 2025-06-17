"Нефтегаз" назначил двух новых членов правления: что о них известно

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил двух новых членов правления — Оксану Волынец и Елену Артазей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Оксана Волынец

Она возглавила направление правовых и регуляторных вопросов. Имеет более 20 лет юридического опыта, в частности в сфере корпоративного управления, M&A и урегулирования сложных корпоративных споров. Руководила соответствующими подразделениями в Группе Континиум и ПАО "Укрнафта".

Елена Артазей

Будет отвечать за HR-направление в Группе Нафтогаз. Она имеет более 10 лет опыта управления персоналом в частном и государственном секторах, в частности, в компании WOG, Фонде госимущества и ПАО "Укрнафта".

Надежда Бигун

Также сообщается, что директором по операционной эффективности в сфере закупок и управления цепями поставок Группы Нафтогаз назначена Надежда Бигун. Она имеет около 20 лет опыта в сфере закупок в бизнесе и компаниях национального уровня. В частности, с 2015 года она занимала руководящие должности в "Прозорро", "Укрпочте", ГП "Медицинские закупки Украины" и "Укроборонпроме". В 2022-2025 годах работала на должности заместителя министра экономики Украины, отвечая за политику закупок.

"Мы усилили команду специалистами, имеющими глубокую экспертизу и практический опыт в сложных корпоративных трансформациях. Уверен, их профессионализм поможет Нафтогазу стать еще более эффективным и открытым для партнеров, общества и государства", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, 28 апреля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал новым председателем правления Сергея Корецкого. Кандидатура Корецкого получила единодушную поддержку наблюдательного совета.