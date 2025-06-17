"Нафтогаз" призначив двох нових членів правління: що про них відомо

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила двох нових членів правління — Оксану Волинець та Олену Артазей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Оксана Волинець

Вона очолила напрям правових та регуляторних питань. Має понад 20 років юридичного досвіду, зокрема у сферах корпоративного управління, M&A та врегулювання складних корпоративних спорів. Керувала відповідними підрозділами у Групі «Континіум» та ПАТ "Укрнафта".

Олена Артазей

Відповідатиме за HR-напрям в Групі Нафтогаз. Вона має понад 10 років досвіду управління персоналом у приватному та державному секторах, зокрема в компанії WOG, Фонді держмайна та ПАТ "Укрнафта".

Надія Бігун

Також повідомляється, що директором з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання Групи Нафтогаз призначено Надію Бігун. Вона має близько 20 років досвіду у сфері закупівель у бізнесах і компаніях національного рівня. Зокрема, з 2015 року вона обіймала керівні посади в "Прозорро", "Укрпошті", ДП "Медичні закупівлі України"та «Укроборонпромі". У 2022 – 2025 роках працювала на посаді заступниці міністра економіки України, відповідаючи за політику закупівель.

"Ми підсилили команду фахівцями, які мають глибоку експертизу і практичний досвід у складних корпоративних трансформаціях. Упевнений, їхній професіоналізм допоможе Нафтогазу стати ще ефективнішим і відкритішим для партнерів, суспільства та держави", — зазначив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 28 квітня наглядова рада НАК"Нафтогаз України" обрала новим головою правління Сергія Корецького. Кандидатура Корецького отримала одностайну підтримку наглядової ради.