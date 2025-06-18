У травні "Нафтогаз" сплатив до бюджету 7,8 млрд грн

У травні 2025 року Група “Нафтогаз України” сплатила до державного бюджету 7,8 мільярда гривень податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прессслужба компанії.

Бюджетні надходження від "Нафтогазу"

У травні 2025 року підприємства, що входять до Групи "Нафтогаз", перерахували до бюджету понад 7,8 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.

З цієї суми 7,2 мільярда гривень надійшло до державного бюджету, ще 640 мільйонів — до місцевих бюджетів.

Загалом із початку 2025 року податкові надходження від компаній Групи становлять 38,1 мільярда гривень.

Кадрові зміни в компанії

Нагадаємо, 28 квітня наглядова рада НАК"Нафтогаз України" обрала новим головою правління Сергія Корецького. Кандидатура Корецького отримала одностайну підтримку наглядової ради.

Також нещодавно наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила двох нових членів правління — Оксану Волинець та Олену Артазей