Фінляндія виділяє Україні 20 млн євро гуманітарної допомоги

Фінляндія
20 млн євро від Фінляндії підуть на критичні потреби українців

Фінляндія надає Україні гуманітарну допомогу на суму 20 млн євро. Це рішення охоплює перше півріччя 2026 року та зосереджене на підтримці населення, яке постраждало від війни та холодної зими. Допомога надаватиметься через гуманітарні організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Фінляндії.

Гроші спрямовуються на забезпечення базових потреб населення: опалення, електроенергію, воду, обігрівачі, паливо, одяг, грошову допомогу, а також ремонт пошкоджених будинків та систем комунікацій. Конкретно: 6 млн євро отримує УВКБ ООН, 6 млн — Всесвітня продовольча програма, 5 млн — МКЧХ, 3 млн — Фонд кошика допомоги Україні УКГП ООН.

"Російські атаки значно ускладнюють виживання людей посеред війни в зимових умовах. Підтримка доступу до енергії та тепла зараз особливо важлива. Наша зростаюча допомога допомагає людям із базовими потребами", — зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Загальна гуманітарна допомога Фінляндії на 2026 рік становить 72 млн євро. Окрім України, фінансування спрямоване на Африку, Близький Схід, М'янму, Гаїті та підтримку людей з інвалідністю через агентства ООН. Частина коштів виділяється також на шкільне харчування, яке для багатьох дітей є єдиним прийомом їжі в умовах гуманітарної кризи.

Фінляндія продовжить підтримку багатосторонніх гуманітарних організацій протягом року та через програми 2026–2029 років, забезпечуючи гнучкість реагування на актуальні потреби населення.

Також в кінці січня Єврокомісія затвердила початковий гуманітарний бюджет на 2026 рік у розмірі 1,9 млрд євро. З цієї суми 145 млн євро буде спрямовано на підтримку України.

Автор:
Тетяна Гойденко