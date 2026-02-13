Запланована подія 2

Китай надає Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги

Китай погодився надати Україні пакет енергетичної допомоги для підтримки після атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови МЗС України Андрія Сибіги за підсумками двосторонніх переговорів із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Мюнхені.

"У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. (…) вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", — зазначив Сибіга.

Під час зустрічі обговорювалися також мирні ініціативи та роль Китаю у сприянні припиненню війни. Українська сторона поінформувала китайського колегу про ситуацію на фронті, наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та збитки, завдані китайським компаніям.

Нагадаємо, Молдова надала Україні гуманітарну допомогу у відповідь на постійні атаки на критичну інфраструктуру, несприятливі погодні умови та на знак солідарності за майже чотири роки захисту Європи від російської агресії.

Автор:
Тетяна Гойденко