Китай предоставляет Украине пакет гуманитарной энергетической помощи

Китай согласился предоставить Украине пакет энергетической помощи для поддержки после атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги по итогам двусторонних переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Мюнхене.

"В Мюнхене я имел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван Й. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. (…) благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи".

В ходе встречи обсуждались также мирные инициативы и роль Китая в содействии прекращению войны. Украинская сторона проинформировала китайского коллегу о ситуации на фронте, последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру и ущерб, нанесенный китайским компаниям.

Напомним, Молдова предоставила Украине гуманитарную помощь в ответ на постоянные атаки на критическую инфраструктуру, неблагоприятные погодные условия и в знак солидарности почти за четыре года защиты Европы от российской агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко