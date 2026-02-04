Генераторы, трансформаторы и медоборудование: Молдова направляет Украине гуманитарную помощь

Республика Молдова оказывает Украине гуманитарную помощь в ответ на постоянные атаки на критическую инфраструктуру, неблагоприятные погодные условия и в знак солидарности почти за четыре года защиты Европы от российской агрессии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Moldpres.

Помощь будет включать в себя энергетическое оборудование – генераторы, трансформаторы, проводники и кабели, а также медицинское оборудование, специальные автомобили для реагирования, продукты питания и предметы первой необходимости.

Все товары принадлежат к государственным и мобилизационным резервам и находятся под управлением органов Министерства внутренних дел, а также акционерного общества Северные электрические распределительные сети.

Транспортировку помощи обеспечит Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Правительство Молдовы подчеркивает, что такая поддержка является проявлением солидарности с украинским народом и инвестицией в собственную безопасность, подчеркивая важность единства перед вызовами агрессии России.

Киев получил гуманитарную помощь от Франции — 30 генераторов общей мощности 3,4 МВт. Оборудование поможет городу усилить уровень устойчивости критических объектов, заведений социальной сферы и жилых домов. Весь груз уже передан для нужд КП "Киевтеплоэнерго".