Генератори, трансформатори та медобладнання: Молдова надсилає Україні гуманітарну допомогу

Республіка Молдова надає Україні гуманітарну допомогу у відповідь на постійні атаки на критичну інфраструктуру, несприятливі погодні умови та на знак солідарності за майже чотири роки захисту Європи від російської агресії.

Допомога включатиме енергетичне обладнання – генератори, трансформатори, провідники та кабелі, а також медичне обладнання, спеціальні автомобілі для реагування, продукти харчування та предмети першої необхідності.

Всі товари належать до державних та мобілізаційних резервів і перебувають під управлінням органів Міністерства внутрішніх справ, а також акціонерного товариства "Північні електричні розподільчі мережі".

Транспортування допомоги забезпечить Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій МВС Молдови.

Уряд Молдови підкреслює, що така підтримка є проявом солідарності з українським народом та інвестицією у власну безпеку, наголошуючи на важливості єдності перед викликами агресії Росії.

Додамо, Київ отримав гуманітарну допомогу від Франції — 30 генераторів загальною потужності 3,4 МВт. Обладнання допоможе місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків. Весь вантаж уже передано для потреб КП "Київтеплоенерго".