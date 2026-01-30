Запланована подія 2

Газовые плиты, баллоны и грелки: Киев получил гуманитарную помощь от немецких партнеров

газовая плита
Германия передала гуманитарную помощь Киеву. / КГГА

Сегодня Киев получил партию гуманитарной помощи от немецких партнеров. Благотворительная организация Life Bridge Ukraine вместе с руководительницей Жанин фон Вольферсдорф передала столице 6000 газовых плит, 30 000 газовых баллонов и 7040 грелок для нужд жителей.

Как пишет Delo.ua, о Киеве получил плитки и баллоны информирует мэр Киева Виталий Кличко.

Киев получил плиты и баллоны

"Сегодня Киев получил партию гуманитарной помощи от наших немецких друзей и партнеров", - подчеркнул Кличко.

В эти выходные через территориальные центры социальной помощи Киева гуманитарную помощь раздадут пожилым одиноким, в квартирах которых плиты работают от электричества, а также в домах, где сейчас есть проблемы с тепло- и энергоснабжением.

Отмечается, что необходимые жильцам вещи были приобретены за благотворительные средства, собранные организацией Life Bridge Ukraine. За неделю организация привлекла в Германии 140 000 евро, из которых первые 30 000 евро поступили от Объединения берлинских предпринимателей (Verein Berliner Kaufleute). Кроме того, в помощь присоединились многочисленные частные меценаты из Берлина и других городов Германии.

Городские власти поблагодарили Жанин фон Вольферсдорф и благотворительную организацию Life Bridge Ukraine за поддержку киевлян в сложных условиях.

Напомним, сегодня, 30 января, в Киев поступила первая партия из почти 60 генераторов от мэрии и общины Варшавы. В общей сложности польская столица передала 90 генераторов разной мощности для усиления энергостойкости критических объектов и жилых домов столицы.

Автор:
Ольга Опенько