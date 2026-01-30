"Энергетическое перемирие": украинцы начали отменять заказы на генераторы и павербанки

После информации о возможном энергетическом перемирии украинцы начали отменять заказы на энергооборудование.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Люди начали отменять заказы на энергооборудование

"Есть показательный момент. Вчера, как только в телеграмм-каналах появилась информация о возможном энергетическом перемерии, люди начали отменять заказы на энергооборудование. Так мне сказал предприниматель, торгующий павербанками, ecoflow, небольшими генераторами", - рассказал чиновник.

Он добавил, что само появление этой темы работает на расслабление, а реальность войны от этого не меняется.

"Опыт последних 4 лет приводит к одному выводу: не жить ожиданием энергетического перемерия, а готовиться к худшим сценариям настолько, насколько это возможно в нынешних условиях", - подчеркнул Лукашук.

Он отметил, что Днепр, несмотря на объявленное энергетическое перемирие, готовится к худшему сценарию — больницы проверяют генераторы, пополняют запасы топлива.

"В городе - полная готовность на случай возможного блекаута. Запасов топлива должно хватить минимум на 2-3 дня", - подчеркнул Лукашук.

Он отметил, что скептически относится к "энергетическому перемирию".

"Если оно будет хорошо. Но вопрос: зачем врагу добровольно отказываться от этого рычага давления? Впереди морозы. Риски не уменьшаются, а растут", - подытожил Лукашук.

Каков был спрос

Ранее сообщалось, что в сети Фокстрот фиксируют резкий рост спроса не только на базовые павербанки и небольшие зарядные станции, но и на дорогие, мощные модели.

Сеть магазинов бытовой техники и электроники Comfy также зафиксировала резкий рост интереса к товарам автономного питания, в частности спрос потребителей к павербанкам с октября 2025 по январь 2026 увеличился почти на 300%.