"Енергетичне перемирʼя": українці почали скасовувати замовлення на генератори та павербанки

Після інформації про можливе енергетичне перемир’я, українці почали скасовувати замовлення на енергообладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Люди почали скасовувати замовлення на енергообладнання

"Є показовий момент. Учора, як тільки в телеграм-каналах з’явилася інформація про можливе енергетичне перемір’я, люди почали скасовувати замовлення на енергообладнання. Так мені сказав підприємець, який торгує павербанками, ecoflow, невеликими генераторами", - розповів чиновник.

Він додав, що сама поява цієї теми працює на розслаблення, а реальність війни від цього не змінюється.

"Досвід останніх 4 років приводить до одного висновку: не жити очікуванням енергетичного перемір’я, а готуватися до гірших сценаріїв настільки, наскільки це взагалі можливо в нинішніх умовах", - наголосив Лукашук.

Він зазначив, що Дніпро попри оголошене енергетичне перемир'я готується до найгіршого сценарію — лікарні перевіряють генератори, поповнюють запаси палива.

"У місті — повна готовність на випадок можливого блекауту. Запасів палива має вистачити мінімум на 2-3 дні", - підкреслив Лукашук.

Він зауважив, що скептично ставиться до "енергетичного перемир’я".

"Якщо воно буде – добре. Але питання: навіщо ворогу добровільно відмовлятися від цього важеля тиску? Попереду морози. Ризики не зменшуються, а зростають", - підсумував Лукашук.

Який був попит

Раніше повідомлялося, що у мережі “Фокстрот” фіксують різке зростання попиту не лише на базові павербанки та невеликі зарядні станції, а й на дорогі, потужні моделі.

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy також зафіксувала різке зростання інтересу до товарів автономного живлення, зокрема попит споживачів до павербанків з жовтня 2025 по січень 2026 року збільшилася майже на 300%.