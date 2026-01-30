Газові плити, балони та грілки: Київ отримав гуманітарну допомогу від німецьких партнерів

Сьогодні Київ отримав партію гуманітарної допомоги від німецьких партнерів. Благодійна організація Life Bridge Ukraine разом із керівницею Жанін фон Вольферсдорф передала столиці 6000 газових плит, 30 000 газових балонів і 7040 грілок для потреб мешканців.

Як пише Delo.ua, про Київ отримав плитки та балони інформує мер Києва Віталій Кличко.

Київ отримав плити та балони

"Сьогодні Київ отримав партію гуманітарної допомоги від наших німецьких друзів та партнерів", - наголосив Кличко.

Цими вихідними через територіальні центри соціальної допомоги Києва гуманітарну допомогу роздадуть одиноким людям похилого віку, у квартирах яких плити працюють від електрики, а також у будинках, де зараз є проблеми з тепло- та енергопостачанням.

Зазначається, що необхідні для мешканців речі були придбані за благодійні кошти, зібрані організацією Life Bridge Ukraine. Протягом тижня організація залучила в Німеччині 140 000 євро, з яких перші 30 000 євро надійшли від Об’єднання берлінських підприємців (Verein Berliner Kaufleute). Крім того, до допомоги долучилися численні приватні меценати з Берліна та інших міст Німеччини.

Міська влада подякувала Жанін фон Вольферсдорф та благодійній організації Life Bridge Ukraine за підтримку киян у складних умовах.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, до Києва надійшла перша партія з майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави. Загалом польська столиця передала 90 генераторів різної потужності для підсилення енергостійкості критичних об’єктів і житлових будинків столиці.