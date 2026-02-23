Финляндия выделяет Украине 20 млн евро гуманитарной помощи

Финляндия оказывает Украине гуманитарную помощь на сумму 20 млн. евро. Это решение охватывает первое полугодие 2026 года и сосредоточено на поддержке населения, пострадавшего от войны и холодной зимы. Помощь будет оказываться через гуманитарные организации ООН и Международный комитет Красного Креста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Финляндии.

Деньги направляются на обеспечение базовых потребностей населения: отопление, электроэнергию, воду, обогреватели, топливо, одежду, пособие, а также ремонт поврежденных домов и систем коммуникаций. Конкретно: 6 млн евро получает УВКБ ООН, 6 млн – Всемирная продовольственная программа, 5 млн – МККК, 3 млн – Фонд корзины помощи Украине УКГП ООН.

"Русские атаки значительно усложняют выживание людей посреди войны в зимних условиях. Поддержка доступа к энергии и теплу сейчас особенно важна. Наша растущая помощь помогает людям с базовыми потребностями", - отметил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Общая гуманитарная помощь Финляндии на 2026 год составляет 72 млн. евро. Кроме Украины, финансирование направлено на Африку, Ближний Восток, Мьянму, Гаити и поддержку людей с инвалидностью через агентства ООН. Часть средств выделяется на школьное питание, которое для многих детей является единственным приемом пищи в условиях гуманитарного кризиса.

Финляндия продолжит поддержку многосторонних гуманитарных организаций в течение года и через программы 2026-2029 годов, обеспечивая гибкость реагирования на актуальные потребности населения.

Также в конце января Еврокомиссия утвердила первоначальный гуманитарный бюджет на 2026 год в размере 1,9 млрд. евро. Из этой суммы 145 млн. евро будет направлено на поддержку Украины.