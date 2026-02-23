Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финляндия выделяет Украине 20 млн евро гуманитарной помощи

Финляндия
20 млн евро от Финляндии пойдут на критические нужды украинцев

Финляндия оказывает Украине гуманитарную помощь на сумму 20 млн. евро. Это решение охватывает первое полугодие 2026 года и сосредоточено на поддержке населения, пострадавшего от войны и холодной зимы. Помощь будет оказываться через гуманитарные организации ООН и Международный комитет Красного Креста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Финляндии.

Деньги направляются на обеспечение базовых потребностей населения: отопление, электроэнергию, воду, обогреватели, топливо, одежду, пособие, а также ремонт поврежденных домов и систем коммуникаций. Конкретно: 6 млн евро получает УВКБ ООН, 6 млн – Всемирная продовольственная программа, 5 млн – МККК, 3 млн – Фонд корзины помощи Украине УКГП ООН.

"Русские атаки значительно усложняют выживание людей посреди войны в зимних условиях. Поддержка доступа к энергии и теплу сейчас особенно важна. Наша растущая помощь помогает людям с базовыми потребностями", - отметил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Общая гуманитарная помощь Финляндии на 2026 год составляет 72 млн. евро. Кроме Украины, финансирование направлено на Африку, Ближний Восток, Мьянму, Гаити и поддержку людей с инвалидностью через агентства ООН. Часть средств выделяется на школьное питание, которое для многих детей является единственным приемом пищи в условиях гуманитарного кризиса.

Финляндия продолжит поддержку многосторонних гуманитарных организаций в течение года и через программы 2026-2029 годов, обеспечивая гибкость реагирования на актуальные потребности населения.

Также в конце января Еврокомиссия утвердила первоначальный гуманитарный бюджет на 2026 год в размере 1,9 млрд. евро. Из этой суммы 145 млн. евро будет направлено на поддержку Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко