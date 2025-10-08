Запланована подія 2

На Львівщині укріплюють гірську дорогу для запобігання зсувам: які роботи виконані

дорога, укріплення
Аварійно-відновлювальні роботи на трасі Бориня – Мохнате / Агентство відновлення

На Львівщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на дорозі Т-14-23 Бориня – Мохнате. Після виявлення зсуву земляного полотна дорожники розпочали укріплення ділянки підпірними стінками з габіонів, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про укріплення гірської дороги

На Львівщині на автодорозі Т-14-23 Бориня – Мохнате тривають аварійно-відновлювальні роботи. Під час обстеження цієї ділянки було зафіксовано зсув земляного полотна, після чого дорожники оперативно розпочали роботи з його ліквідації. Щоб запобігти подальшому руйнуванню дороги, фахівці зводять підпірні стінки з габіонів, які зміцнюють схили та захищають покриття від розмивання.

Такі укріплювальні споруди мають особливе значення для гірських територій, де існує підвищений ризик зсувів. Більшість автошляхів Львівщини, зокрема дорога Бориня – Мохнате, проходять через складний рельєф, тому потребують постійного моніторингу та своєчасного виконання профілактичних робіт.

Автодорога Т-14-23, що з’єднує траси М-06 Київ–Чоп та Н-13 Львів–Самбір–Ужгород, є важливим транспортним коридором, який забезпечує стабільне сполучення між громадами. Ця дорога має стратегічне значення для розвитку економіки регіону, туризму та соціальної інфраструктури.

Наразі на окремих ділянках тривають ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання. Водіїв просять з розумінням ставитися до тимчасових обмежень руху, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків у місцях проведення робіт.

Нагадаємо, на Львівщині будують новий 64-метровий міст через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.

Автор:
Ольга Опенько