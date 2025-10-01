- Категорія
У Запорізькій області ремонтують стратегічну дорогу: які роботи виконані
У Запорізькій області триває поточний ремонт автодороги міжнародного значення М-18. Ця траса є однією з ключових транспортних артерій регіону, важливою для військової, медичної, гуманітарної та евакуаційної логістики.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
Що відомо про ремонтні роботи
На трьох ділянках автодороги М-18 у Запорізькій області проводяться роботи з поточного ремонту. Вони включають:
- холодне фрезерування існуючого покриття,
- часткову заміну основи дорожнього одягу,
- укладання вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону.
Загальна протяжність ділянки, де виконуються роботи, становить 3,3 км. Завершення ремонтних робіт планується наприкінці жовтня. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.
"Просимо водіїв і учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, бути уважними та дотримуватися всіх вимог дорожніх знаків на ділянках проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині будують новий 64-метровий міст через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.