У Запорізькій області ремонтують стратегічну дорогу: які роботи виконані

У Запорізькій області триває поточний ремонт автодороги міжнародного значення М-18. Ця траса є однією з ключових транспортних артерій регіону, важливою для військової, медичної, гуманітарної та евакуаційної логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Що відомо про ремонтні роботи

На трьох ділянках автодороги М-18 у Запорізькій області проводяться роботи з поточного ремонту. Вони включають:

холодне фрезерування існуючого покриття,

часткову заміну основи дорожнього одягу,

укладання вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону.

Загальна протяжність ділянки, де виконуються роботи, становить 3,3 км. Завершення ремонтних робіт планується наприкінці жовтня. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

"Просимо водіїв і учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, бути уважними та дотримуватися всіх вимог дорожніх знаків на ділянках проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

