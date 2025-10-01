Запланована подія 2

У Запорізькій області ремонтують стратегічну дорогу: які роботи виконані

Дорожні роботи в Запорозькій / Агентство відновлення

У Запорізькій області триває поточний ремонт автодороги міжнародного значення М-18. Ця траса є однією з ключових транспортних артерій регіону, важливою для військової, медичної, гуманітарної та евакуаційної логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Що відомо про ремонтні роботи

На трьох ділянках автодороги М-18 у Запорізькій області проводяться роботи з поточного ремонту. Вони включають:

  • холодне фрезерування існуючого покриття,
  • часткову заміну основи дорожнього одягу,
  • укладання вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону.

Загальна протяжність ділянки, де виконуються роботи, становить 3,3 км. Завершення ремонтних робіт планується наприкінці жовтня. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

"Просимо водіїв і учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, бути уважними та дотримуватися всіх вимог дорожніх знаків на ділянках проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині будують новий 64-метровий міст через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.

Автор:
Ольга Опенько