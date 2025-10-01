Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Запорожской области ремонтируют стратегическую дорогу: какие работы выполнены

ремонт дорог
Дорожные работы в Запорожской / Агентство восстановления

В Запорожской области идет текущий ремонт автодороги международного значения М-18. Эта трасса является одной из ключевых транспортных артерий региона, важной для военной, медицинской, гуманитарной и эвакуационной логистики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Что известно о ремонтных работах

На трех участках автодороги М-18 в Запорожской области производятся работы по текущему ремонту. Они включают:

  • холодное фрезерование существующего покрытия,
  • частичную замену основы дорожной одежды,
  • укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.

Общая протяженность участка, где выполняются работы, составляет 3,3 км. Завершение ремонтных работ планируется в конце октября. Финансирование производится за счет государственного бюджета.

"Просим водителей и участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать все требования дорожных знаков на участках проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.

Автор:
Ольга Опенько