- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Запорожской области ремонтируют стратегическую дорогу: какие работы выполнены
В Запорожской области идет текущий ремонт автодороги международного значения М-18. Эта трасса является одной из ключевых транспортных артерий региона, важной для военной, медицинской, гуманитарной и эвакуационной логистики.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Что известно о ремонтных работах
На трех участках автодороги М-18 в Запорожской области производятся работы по текущему ремонту. Они включают:
- холодное фрезерование существующего покрытия,
- частичную замену основы дорожной одежды,
- укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.
Общая протяженность участка, где выполняются работы, составляет 3,3 км. Завершение ремонтных работ планируется в конце октября. Финансирование производится за счет государственного бюджета.
"Просим водителей и участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать все требования дорожных знаков на участках проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.