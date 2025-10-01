В Запорожской области ремонтируют стратегическую дорогу: какие работы выполнены

В Запорожской области идет текущий ремонт автодороги международного значения М-18. Эта трасса является одной из ключевых транспортных артерий региона, важной для военной, медицинской, гуманитарной и эвакуационной логистики.

Что известно о ремонтных работах

На трех участках автодороги М-18 в Запорожской области производятся работы по текущему ремонту. Они включают:

холодное фрезерование существующего покрытия,

частичную замену основы дорожной одежды,

укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.

Общая протяженность участка, где выполняются работы, составляет 3,3 км. Завершение ремонтных работ планируется в конце октября. Финансирование производится за счет государственного бюджета.

"Просим водителей и участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать все требования дорожных знаков на участках проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

