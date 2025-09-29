Обновление асфальта и мостов: на Прикарпатье ремонтируют трассу для улучшения логистики

В Ивано-Франковской области идет ремонт участка дороги национального значения Н-09 Мукачево-Львов. Работы включают укладку нового асфальтобетонного покрытия, обновление мостов и укрепление горных участков для обеспечения бесперебойной логистики.

О ремонте дороги

В Ивано-Франковской области идет ремонт участка дороги Н-09 Мукачево-Львов. Работы включают укладку нового асфальтобетонного покрытия протяженностью 1,2 км и общей площадью 10 000 кв. м, выполняемые поочередно на двух полосах движения.

Дорога Н-09 протяженностью 423,6 км и проходит через Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области. В условиях военного положения она стратегически важна для обеспечения логистики в регионе.

Кроме асфальта, ремонт охватывает также мосты: обновляется барьерное и жемчужное ограждение, дорожные знаки и разметка, а обочина упорядочивается для повышения безопасности движения.

