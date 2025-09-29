Запланована подія 2

Оновлення асфальту та мостів: на Прикарпатті ремонтують трасу для покращення логістики

В Івано-Франківській області триває ремонт ділянки дороги національного значення Н-09 Мукачево–Львів. Роботи включають укладання нового асфальтобетонного покриття, оновлення мостів та укріплення гірських ділянок для забезпечення безперебійної логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про ремонт дороги

В Івано-Франківській області триває ремонт ділянки дороги Н-09 Мукачево–Львів. Роботи включають укладання нового асфальтобетонного покриття протяжністю 1,2 км та загальною площею 10 000 кв. м, що виконуються по черзі на двох смугах руху.

Дорога Н-09 має протяжність 423,6 км і проходить через Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області. В умовах воєнного стану вона є стратегічно важливою для забезпечення логістики в регіоні.

Крім асфальту, ремонт охоплює також мости: оновлюється бар’єрне та перильне огородження, дорожні знаки та розмітка, а узбіччя впорядковується для підвищення безпеки руху.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Н-08, яка є ключовою артерією, що з'єднує Запоріжжя та Дніпро, тривають аварійні роботи з оновлення дорожнього покриття. Ремонт здійснюється у зв'язку зі збільшенням транспортного навантаження на цій ділянці.

Автор:
Ольга Опенько