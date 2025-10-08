Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Львовщине укрепляют горную дорогу для предотвращения оползней: какие работы выполнены

дорога, укрепление
Аварийно-восстановительные работы на трассе Борыня – Мохнате / Агентство восстановления

Во Львовской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на дороге Т-14-23 Борыня – Мохнате. После обнаружения смещения земляного полотна дорожники приступили к укреплению участка подпорными стенками с габионов, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Об укреплении горной дороги

Во Львовской области на автодороге Т-14-23 Борыня – Мохнате продолжаются аварийно-восстановительные работы. В ходе обследования этого участка был зафиксирован сдвиг земляного полотна, после чего дорожники оперативно приступили к работе по его ликвидации. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дороги, специалисты возводят подпорные стенки из габионов, которые укрепляют склоны и защищают покрытие от размывания.

Такие укрепляющие сооружения имеют особое значение для горных территорий, где существует повышенный риск оползней. Большинство автодорог Львовщины, в частности дорога Борыня – Мохнате, проходят через сложный рельеф, поэтому нуждаются в постоянном мониторинге и своевременном выполнении профилактических работ.

Автодорога Т-14-23, соединяющая трассы М-06 Киев-Чоп и Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, является важным транспортным коридором, обеспечивающим стабильное сообщение между общинами. Этот путь имеет стратегическое значение для развития экономики региона, туризма и социальной инфраструктуры.

На отдельных участках продолжаются ремонтные работы в пределах эксплуатационного содержания. Водителей просят с пониманием относиться к временным ограничениям движения, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков в местах проведения работ.

Фото 2 — На Львовщине укрепляют горную дорогу для предотвращения оползней: какие работы выполнены
Фото 3 — На Львовщине укрепляют горную дорогу для предотвращения оползней: какие работы выполнены
Фото 4 — На Львовщине укрепляют горную дорогу для предотвращения оползней: какие работы выполнены
Фото 5 — На Львовщине укрепляют горную дорогу для предотвращения оползней: какие работы выполнены
Фото 6 — На Львовщине укрепляют горную дорогу для предотвращения оползней: какие работы выполнены

Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.

Автор:
Ольга Опенько