Рейтинг доверия украинцев к президенту, Кабмину и парламенту резко обвалился — соцопрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 51,5% граждан, не доверяют — 41%. Об этом говорится в исследовании "Оценка гражданами деятельности власти, уровень доверия к социальным институтам и политикам, электоральные ориентации граждан (февраль 2020 года)", проведенном социологической службой Центра Разумкова.

Как отмечается, уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года — тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли — только 13,5%, в феврале 2020 года — соответственно 51,5% и 41%.

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Верховной Раде Украины в сентябре 2019 года доверяли 57% опрошенных, не доверяли — 25%, в феврале 2020 года — соответственно 28% и 65%.

Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли — 22%, в феврале 2020 года — соответственно 28% и 64,5%.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), церкви (62,5%), Государственной пограничной службе (60%), волонтерским организациям (60%), Национальной гвардии Украины (60%), СМИ Украины (52,5%), Президенту Украины (51,5%), добровольческим батальонам (51%).

Недоверие чаще всего выражается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), коммерческим банкам (71,5%), местным судам (71%), политическим партиям (70%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Верховной Раде Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции (65%), правительству Украины ( 64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%), Национальному банку Украины (60%), профсоюзам (51%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.