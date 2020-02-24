В случае проведения выборов президента сейчас Зеленский набрал бы 40% — соцопрос

Президента Владимира Зеленского поддержали бы 40% избирателей (из тех, кто участвовал бы и определился, за кого отдаст голос), если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

При этом 15% проголосовали бы за лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, 13,5% — за пятого президента Петра Порошенко, 10% — за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Известно, что опрос проводился с 13 по 17 февраля по репрезентативной выборке среди 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность — не более 2,3%.

Напомним, во время президентских выборов весной 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов в первом туре и 73,22% во втором туре, где его соперником был Порошенко.

Согласно опросу группы "Рейтинг", в декабре полностью или скорее доверяли Зеленскому 67% опрошенных, в январе — 59%.

Более того, лучше всего к деятельности президента Владимира Зеленского относятся в Кропивницком, а среди городов, которые настроены наиболее критично к гаранту — Львов и Северодонецк.