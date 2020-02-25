Политика 8 минут назад

Украинцы все еще считают Зеленского лучшим кандидатом в президенты — опрос КМИС

По данным социологов, в случае проведения выборов в феврале 2020 года нынешний гарант получил бы 44,2% голосов

Украинцы все еще считают Зеленского лучшим кандидатом в президенты — опрос КМИС Украинцы все еще считают Зеленского лучшим кандидатом в президенты — опрос КМИС
Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Если бы очередные выборы президента произошли в феврале 2020 года — первый тур снова бы выиграл нынешний гарант Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В ходе опроса, который провели с 8 по 18 февраля 2020 года, аналитики пообщались с 2038 украинцами со всей страны за исключением неподконтрольных Украине территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Выяснилось, что среди тех, кто определился со своим выбором, большинство (44,2%) отдали бы свой голос Зеленскому — это на 14% больше той поддержки, которую гарант получил в результате первого тура выборов в 2019 году.

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При этом среди всех опрошенных этот показатель составил всего 24,8%, однако и он выше рейтинга других политиков — в пятерку самых популярных попали сопредседатель фракции "Оппозиционный блок — за життя" Юрий Бойко, экс-президент Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции "Сила и Честь" Игорь Смешко.

Так, за Бойко проголосовали бы 7,3% среди всех респондентов и 13,1% среди точно определившихся со своим кандидатом, за Порошенко — 6,5% и 11,6% соответственно, Тимошенко — 3,9% и 6,9%, а Смешко — 2,8% и 4,9%.

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Нужно отметить, что среди перечисленных кандидатов только Бойко заслужил чуть больше благосклонности у избирателей с момента прошлых выборов и набрал дополнительный 1,4% поддержки по сравнению с результатами первого тура в 2019 году. Другие же растеряли часть своего электората: Порошенко — 4,3%, Тимошенко — 6,5%, а Смешко — 1,1%.

Напомним, ранее похожий опрос провел Центр Разумкова — согласно его данным, в случае проведения выборов президента сейчас Зеленский набрал бы 40% и тоже выиграл бы гонку.

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