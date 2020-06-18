Провал программы Шмыгаля: почему Верховная Рада оставила Кабмин в подвешенном состоянии?

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 18 июня, не поддержала программу Кабинета министров, отказав чиновникам в годовом иммунитете. За документ проголосовало 207 народных депутатов из 226 необходимых. Решение парламента было ожидаемым. С середины весны и профильный комитет, и фракционные боссы упорно говорили о слабостях программы, а 4 июня ее даже отправляли на доработку.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, почему провалился план премьер-министра Дениса Шмыгаля в сессионном зале.

В первый раз на доработку программу правительства комитет Верховной Рады по экономическому развитию отправил еще 30 апреля. Замглавы комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский жаловался, что искал в программе промышленной блок, а наткнулся на "каталог слоганов и лозунгов". На прошлой сессионной неделе (2-4 июня) парламентарии, уже в зале, дали шанс премьеру доработать свою стратегию. Депутаты ругали качество программы, пренебрежительно называя ее рефератом и презентацией. К правительственному буллингу присоединилась даже команда предшественника Шмыгаля, экс-премьер-министра Алексея Гончарук, активно проталкивая через соцсети тезис о том, что "их презентации на доработку не отправляли".

За две недели правительство расширило свою программу с 10 страниц до 85, однако претензии остались неизменными.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил с трибуны, что программа все также похожа на сочинение и ее все так же не одобрил даже комитет. Другой оппозиционер, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратил внимание на другой аспект — за 100 дней работы Кабмин смог только представить план своей работы, хотя часто правительства за этот термин уже отчитываются. Она призвал всех "кто называет себя оппозицией" поучаствовать в сборе подписей для отставки Шмыгаля и его команды.

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Воспользовавшись 87 статьей Конституции Украины 150 народных депутатов могут инициировать в парламенте рассмотрение резолюции недоверия к Кабинету министров и дать толчок его отставке. Но есть три исключения. Первое — в течении одной сессии этот вопрос можно вынести в сессионный зал только один раз. Второе — вопрос нельзя рассматривать во время последней сессии ВР. Третий — отставку правительства нельзя инициировать в течении года после того, как Верховная Рада поддержит его программу. Это один из главных политических аспектов этого документа.

Сам Шмыгаль настаивает — правительство будет работать по этой программе независимо от того, одобрили ее или нет депутаты. Не нужен ему и годовой иммунитет. "Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективнее без иммунитетов", — подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что именно такая защита, возможно, стала "камнем преткновения", ведь у депутатов есть опасения, что может возникнуть необходимость кадровых изменений и у них не будет такой возможности.

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко также считает, что щит на год — одна из основных причин, почему программу не поддержал зал. Он предлагает сравнить документ с программами Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка или даже Владимира Гройсмана, которые "не отличались качественными показателями и четкостью, но спокойно голосовались"

"Это просто нежелание и самих депутатов, и Банковой (Офиса президента — Delo.ua) давать годовую индульгенцию правительству. Поскольку прекрасно понимают — ситуация неопределенная, Украина ныряет в экономический кризис и нет уверенности в том, что правительство сможет как-то нивелировать эти моменты. Плюс необходим будет инструмент для выпуска пара перед местными выборами. Думаю, это была консолидированная позиция, чтобы оставить их (Кабмин — Delo.ua) в подвешенном состоянии и оставить возможность отправить в отставку в любой момент", — говорит эксперт.

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Политолог Владимир Фесенко считает, что в этом вопросе совпало сразу несколько факторов. По его словам, оппозиционные фракции не хотят брать на себя ответственность за это правительство. К тому же они заинтересованы в досрочных парламентских выборах и смысла давать иммунитет нынешнему правительству у них нет. Эксперт предлагает обратить внимание и на то, как голосовали депутатские группы.

Например, группа "За будущее" находится явно в оппозиции к этому правительству. Фесенко объясняет этом тем, что группу тесно связывают с олигархом Игорем Коломойским, а нынешний Кабмин нередко упрекают за связи с другим олигархом — Ренатом Ахметовым. Отметим, что Шмыгаль работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ последнего, а временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец часто упрекают в лоббировании интересов самого богатого украинца.

"По другим депутатам есть скорее мотив оставить это правительство в подвешенном состоянии. Так на него легче давить. Но самая главная проблема — не было достаточного количества голосов во фракции "Слуга народа". Там много критиков этого правительства. По самым разным причинам. Есть недовольство, как это правительство работает с парламентом. Другой важный момент — есть восприятие этого правительства как временного. И часть депутатов "СН" убеждены что оно будет работать еще несколько месяцев. Может, до конца года. Зачем усложнять себе жизнь и давать ему иммунитет? Совпадение этих факторов в итоге обусловили такое голосование. И дело не в содержании программы, а именно в политических мотивах", — резюмирует политолог.

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Наконец, политолог Виктор Таран прямо называет правительство Шмыгаля — громоотводом для президента Владимира Зеленского перед местными выборами.

"Осенью его с треском отправят в отставку, "повесив" всех собак. И поверьте — это поднимет рейтинги Зеленского перед выборами", — пишет он.

Напомним, что во время пресс-конференции "100 дней правительства" Шмыгаль признался, что местные выборы, которые должны пройти осенью 2020 года, могут отложить в случае ужесточения карантина. "Пока что средства на выборы есть. Мы планируем проведение этих выборов. Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом, с коронакризисом. Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока что мы надеемся на то, что будем управлять адаптивными механизмами этой болезнью довольно эффективно, и это даст нам возможность в октябре провести выборы", — объяснил глава правительства.

По закону, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего головы, избранных на очередных выборах. Таким образом, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Илья Требор, специально для Delo.ua