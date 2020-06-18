Верховная Рада не предоставила Кабинету министров иммунитет на год

Верховная Рада не поддержала программу Кабинета министров Украины и не предоставила правительству годовой иммунитет.

За решение проголосовало только 207 народных депутатов.

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Против программы Кабмина выступили практически все оппозиционные силы, однако ее поддержала часть фракции "Слуга народа". По закону, после одобрения документа ВР правительство могло получить иммунитет на год.

Сама программа разбита на два больших раздела — краткосрочные приоритеты и долгосрочные. Среди первых, в основном, меры по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса: организация противоэпидемиологических мер, экономические и социальные меры поддержки. В долгосрочных описаны действия по поддержке малого и среднего бизнеса, управление госпредприятиями, повышения качества образования, развития культуры и прочее.

"Правительство Украины исходит из положений статьи 3 Конституции Украины, согласно которой человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, а права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Наша программа — реалистичная, а подходы — ответственные. Первое направление работы — это преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй — восстановление экономического роста", — говорится в документе.

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Напомним, что парламент получил программу правительства 13 апреля. Однако профильный комитет ВР 30 апреля отправил ее на доработку. Парламентарии тогда отметили, что прежде чем принимать столь важные и серьезные решения, правительству необходимо было провести консультации с главным комитетом по рассмотрению Программы деятельности правительства.

"Я достаточно жестко и откровенно критиковал прошлый состав правительства за отсутствие промышленной политики. Игнорирование этой ключевой сферы экономики, в которой работает 2,5 млн украинцев, и продолжительный спад промышленности стали одной из причин их отставки, — заявил во время выступления на комитете замглавы комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. — Я пытался найти промышленный блок вашей программы. К сожалению, то, что я прочел, больше похоже на каталог слоганов и лозунгов".

Позже, 4 июня, Верховная Рада отправила документ на доработку.