Верховная Рада может получить право инициировать увольнение министров

В Верховной Раде зарегистрирована законодательная инициатива, предусматривающая право депутатов инициировать увольнение министров. Как утверждает спикер парламента Дмитрий Разумков, данный проект закона — №3499 "Об интерпелляции" — не означает расширения полномочий депутатов, а приводит их в соответствие с действующим законодательством.

Об этом он заявил в интервью "Главкому".

По словам Разумкова, парламент назначает министров на должности в правительство, и он же должен иметь возможность их увольнять. Однако, уволить члена Кабмина Верховная Рада может либо по представлению премьер-министра, либо по его собственной инициативе. А законопроект "Об интерпелляции" позволит парламенту заслушать отчет министра и оценить удовлетворительность его работы. А в случае признания ее неудовлетворительной — обязать премьера подать представление о его увольнении.

"Если мы говорим о законопроекте 3499 "Об интерпелляции", то она дает возможность вызвать и заслушать министра. Это контрольная функция Верховной Рады. И если этот отчет будет признан неудовлетворительным, для чего необходимо 226 голосов, то после этого премьер-министр обязан будет подать представление на увольнение этого члена Кабмина. И опять за это должна проголосовать Рада", — сказал Разумков.

По словам Разумкова, на данный момент эта законодательная инициатива в парламенте собрала порядка 70 подписей народных депутатов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине — кадровый голод, и руководству страны не удается найти министра культуры, образования и энергетики. По его словам, профессионалов своего дела, которые при этом еще были бы "чистыми" с политической и других точек зрения, — мало.