Политика 1 час назад

Премьер-министр не видит оснований для отставки правительства

Кабмин продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу деятельности

Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что оснований для отставки правительства нет.

Об этом он заявил журналистам после голосования за программу деятельности правительства в Верховной Раде, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Это документ (программа деятельности), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.

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Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновения", из-за чего программа не была принята.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", — заявил Шмыгаль.

Напомним, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил ее на доработку в Кабинет министров.

18 июня в парламенте также не хватило голосов для одобрения обновленной программы правительства.

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