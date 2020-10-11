Украинцы не смогут применить паспорт с приложения "Дія" на местных выборах — ЦИК

В Центральной избирательной комиссии рекомендуют предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту.

При этом цифровые паспорта с приложения "Дія" лучше не использовать, заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт", — написала она в соцсети.

Гатауллина также рассказала, что в настоящее время в участковых избирательных комиссиях таких устройств нет.

Кроме того, она объяснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.

"Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес — это не всегда адрес места регистрации", — отметила секретарь ЦИК.

По ее словам, отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".

Как ожидается, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердила порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Также ЦИК утвердила форму и цвет бюллетеней на местные выборы. Известно, что бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.

Напомним, украинские граждане, которые болеют коронавирусной болезнью или имеют подозрение на COVID-19, смогут проголосовать на местных выборах дома. Для этого необходимо подать заявку до 23 октября включительно.