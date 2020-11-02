За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 6 754 человек

По состоянию на 09:00 2 ноября, в Украине зарегистрировано 402 194 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 7 375 человек, выздоровело с начала пандемии 163 768 пациентов.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки в Украине зарегистрировано 6 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом, выздоровели — 2 327 пациентов. Согласно информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за сутки от коронавируса скончались 69 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), городе Киеве (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.
Общее количество случаев заболевания в регионах:
Винницкая область — 10 789 случаев;
Волынская область — 13 983 случая;
Днепропетровская область — 15 411 случаев;
Донецкая область — 11 235 случаев;
Житомирская область — 15 363 случая;
Закарпатская область — 14 911 случаев;
Запорожская область — 10 370 случаев;
Ивано-Франковская область — 21 169 случаев;
город Kиев — 38 745 случаев;
Киевская область — 17 175 случаев;
Кировоградская область — 2 656 случаев;
Луганская область — 3 760 случаев;
Львовская область — 30 700 случаев;
Николаевская область — 8 495 случаев;
Одесская область — 25 325 случаев;
Полтавская область — 9 852 случая;
Ровенская область — 19 573 случая;
Сумская область — 12 071 случай;
Тернопольская область — 20 963 случая;
Харьковская область — 37 997 случаев;
Херсонская область — 4 270 случаев;
Хмельницкая область — 16 422 случая;
Черкасская область — 9 422 случая;
Черновицкая область — 22 485 случаев;
Черниговская область — 9 052 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 1 ноября, в Украине было 395 440 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7 306 летальных, 161 441 пациент выздоровел.