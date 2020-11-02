За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 6 754 человек

По состоянию на 09:00 2 ноября, в Украине зарегистрировано 402 194 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 7 375 человек, выздоровело с начала пандемии 163 768 пациентов.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки в Украине зарегистрировано 6 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом, выздоровели — 2 327 пациентов. Согласно информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за сутки от коронавируса скончались 69 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), городе Киеве (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

Винницкая область — 10 789 случаев;

Волынская область — 13 983 случая;

Днепропетровская область — 15 411 случаев;

Донецкая область — 11 235 случаев;

Житомирская область — 15 363 случая;

Закарпатская область — 14 911 случаев;

Запорожская область — 10 370 случаев;

Ивано-Франковская область — 21 169 случаев;

город Kиев — 38 745 случаев;

Киевская область — 17 175 случаев;

Кировоградская область — 2 656 случаев;

Луганская область — 3 760 случаев;

Львовская область — 30 700 случаев;

Николаевская область — 8 495 случаев;

Одесская область — 25 325 случаев;

Полтавская область — 9 852 случая;

Ровенская область — 19 573 случая;

Сумская область — 12 071 случай;

Тернопольская область — 20 963 случая;

Харьковская область — 37 997 случаев;

Херсонская область — 4 270 случаев;

Хмельницкая область — 16 422 случая;

Черкасская область — 9 422 случая;

Черновицкая область — 22 485 случаев;

Черниговская область — 9 052 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 1 ноября, в Украине было 395 440 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7 306 летальных, 161 441 пациент выздоровел.