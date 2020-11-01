В Украине за сутки зафиксировано почти 8000 новых заражений коронавирусом

По состоянию на 9:00 воскресенья, 1 ноября, в Украине было 395 440 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7 306 летальных, 161 441 пациент выздоровел.

За прошедшие сутки зафиксировано 7 959 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 513 пациентов, умерли 110 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 3 312 549 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 10 575 случаев;

Волынская область — 13 784 случая;

Днепропетровская область — 15 266 случаев;

Донецкая область — 10 937 случаев;

Житомирская область — 14 965 случаев;

Закарпатская область — 14 695 случаев;

Запорожская область — 10 112 случаев;

Ивано-Франковская область — 20 793 случая;

Кировоградская область — 2 610 случаев;

город Киев — 38 238 случаев;

Киевская область — 16 816 случаев;

Львовская область — 30 236 случаев;

Луганская область — 3 713 случаев;

Николаевская область — 8 144 случая;

Одесская область — 24 994 случая;

Полтавская область — 9 739 случаев;

Ровенская область — 19 373 случая;

Сумская область — 11 924 случая;

Тернопольская область — 20 808 случаев;

Харьковская область — 37 180 случаев;

Херсонская область — 4 153 случая;

Хмельницкая область — 16 148 случаев;

Черновицкая область — 22 067 случаев;

Черкасская область — 9 305 случаев;

Черниговская область — 8 865 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 ноября в Центр поступило 7 757 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 469 871 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 31 октября загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине составила 67,2%.