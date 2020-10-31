Происшествия 20 минут назад

Результат за минуту: в Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19

Точность этого теста — более 90%

Фото: breathonix.com Фото: breathonix.com
Фото: breathonix.com

В Сингапуре ученые-разработчики представили респираторную трубку с одноразовой насадкой, которую можно использовать для тестирования зараженных коронавирусом.

По их словам, устройство выдает довольно точный результат уже через минуту, сообщает автор разработки стартап Breathonix.

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Указано, что для прохождения теста на коронавирус нужно просто вдохнуть в трубку с одноразовой насадкой.

Как отмечается, ученые провели исследование с участием 180 добровольцев, которое показало, что аппарат обнаруживает коронавирус с точностью более 90%.

Теперь разработчики тестера планируют получить разрешение на изобретение в начале 2021 года. Однако они отмечают, что разработка может быть очень дорогой для широкого распространения.

Известно, что сейчас существуют 3 вида тестов на коронавирус: экспресс-тесты, тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и тесты иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

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Экспресс-тест определяет наличие именно антител к вирусу в крови, а не собственно присутствие вируса. Этот метод считают не очень точным, поскольку антитела организм человека начинает вырабатывать не с первого дня инфицирования болезнью, а примерно на 5-7 день.

ПЦР-тесты считаются более точными, поскольку фиксируют присутствие самого вируса, то есть его ДНК или РНК, которые являются носителями генетической информации. Но и они могут давать ложноположительный результат где-то в трети случаев.

Тест иммуноферментного анализа выявляет антитела к вирусу в организме человека, то есть определяет, что он уже переболел. Для ИФА-тестирования необходимы лабораторные условия и специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что Словакия готовит общенациональное тестирование населения на коронавирус в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября).

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