В Крыму сложилась критическая гуманитарная ситуация из-за коронавируса — ОП

Представительство Президента Украины в АР Крым заявляет о критической гуманитарной ситуации, сложившейся на территории временно оккупированного полуострова в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба представительства в Facebook.

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Указано, что путем мониторинга открытых источников, публикаций в социальных сетях, общения с жителями Крыма, а также анализа обращений в представительство стало известно о наиболее сложных вызовах, связанных с пандемией.

В частности, речь идет о:

- отсутствии койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

- перемещении больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;

- отсутствии возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию.

Кроме того, у Владимира Зеленского утверждают, что в Крыму отсутствует доступ к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов).

В свою очередь, в аптеках якобы нет никаких препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому.

По данным Банковой, оккупационная власть Крыма искажает статистику заболеваний и искусственно регулирует эту статистику из-за ограниченного доступа к тестированию.

Также подчеркивается, что отсутствует объективная информация и информирование населения о рисках, связанных с COVID-19, а также нет надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мер в общественных местах и ​​местах массового скопления людей.

В связи с этим в Представительстве президента подчеркнули, что считают необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Возможным ответом на кризис могла бы стать организация доступа граждан Украины, проживающих на ВОТ АР Крым и города Севастополя, к онлайн-консультациям с семейными врачами, приближение аптекарских пунктов с необходимыми медицинскими препаратами к КПВВ и повышенное внимание международных партнеров на нарушение государством-оккупантом — РФ — своих обязательств по защите гражданского населения, а также документирование украинскими правоохранительными органами соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационную власть, в Крыму за прошедшие сутки зафиксировали 255 больных коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в Крыму за время пандемии составляет 8 249 человек, выздоровели — 4 434 человека, умер 121 пациент.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 6 088 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской и Львовской областях. Всего же в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.

Как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, в Киеве, Донецкой и Одесской областях власти готовят развертывание мобильных госпиталей для больных коронавирусом.