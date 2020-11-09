На админгранице с Крымом задержали экс-чиновника МВД: преследовал крымчан

Украинские правоохранители задержали на административной границе с Крымом бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины.

Его подозревают в государственной измене и содействии оккупантам в преследовании крымчан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным собеседников агентства, украинская сторона задержала бывшего замначальника Крымского управления МВД, полковника милиции в запасе Николая Федоряна.

По информации прокуратуры АР Крым, он подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в Херсонском городском суде.

Указано, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Крыма в 2014 году остался на своем месте.

По данным следствия, по меньшей мере, с марта 2019 года Федорян помогал ФСБ РФ в организации незаконных обысков у крымских татар, обеспечивая силовиков автомобилями.

Известно, что Федорян работал в структурах МВД до 2011 года.

Напомним, на прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове (Россия) вынес приговоры трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир" — 12, 13 и 17 лет тюрьмы соответственно. Данная организация в РФ считается экстремистской.

Украина уже выразила России протест из-за приговора крымчанам.

Как сообщалось, в ближайшее время Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.