Политика 1 час назад

В ООН рассмотрят обновленный проект резолюции по Крыму — МИД

Это должно произойти в ближайшее время

Заседание Генассамблеи ООН. Фото: kremlin.ru Заседание Генассамблеи ООН. Фото: kremlin.ru
Заседание Генассамблеи ООН. Фото: kremlin.ru

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Это должно произойти в ближайшее время, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

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По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию, темой которой стала ситуация с правами человека в оккупированном Крыму. Участие принимали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

"Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", — отметила Джапарова.

Ранее суд в РФ присудил от 12 до 17 лет трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир".

При этом Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за решения Южного окружного военного суда РФ, который вынес приговор трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для реинтеграции временно оккупированных регионов Украины понадобится пакет законов о переходном периоде. Речь идет об амнистии для украинских граждан, "на чьих руках нет крови" и особенных экономических условиях для ОРДЛО.

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыма. Но он был, есть и всегда будет в нашей повестке дня. До тех пор, пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары сталкиваются с регулярными преследованиями, мир не должен забыть про Крым", — заявил он.

По его словам, для решения этого вопроса создается формат "Крымская платформа" — координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

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