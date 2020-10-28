Великобритания поддержала создание платформы по деоккупации Крыма — МИД

В Великобритании заявили о готовности присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации украинского Крыма.

В частности, британский посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Указано, что Симмонc поддержала концепцию Крымской платформы, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как отмечается, стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.

Ранее Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризацию Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Перед этим в США заявили о готовности работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для реинтеграции временно оккупированных регионов Украины понадобится пакет законов о переходном периоде. Речь идет об амнистии для украинских граждан, "на чьих руках нет крови" и особенных экономических условиях для ОРДЛО.

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыма. Но он был, есть и всегда будет в нашей повестке дня. До тех пор, пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары сталкиваются с регулярными преследованиями, мир не должен забыть про Крым", — заявил он.

По его словам, для решения этого вопроса создается формат "Крымская платформа" — координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.