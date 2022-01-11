Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что основная миссия войск Организации договора коллективной безопасности завершена. Об этом он заявил в эфире телеканала "Хабар 24".

"Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", — сказал Токаев.

Президент также назначил Алихана Смаилова на пост премьер-министра. Его кандидатуру уже одобрила нижняя палата парламента. С февраля 2019 года 49-летний Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра. В течение десяти дней после назначения он должен внести президенту предложения о структуре и составе нового Кабмина.

Предыдущее правительство Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым было отправлено в отставку 5 января после начала массовых акций протестов в стране.

В ходе вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков, согласно обнародованным накануне данным местного Министерства здравоохранения, погибло 164 человека, в том числе 103 в бывшей столице и крупнейшем городе страны Алматы.

Президент Токаев взял на себя функцию главы Совета безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева и объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране с комендантским часом в ночное время.

Он также обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой направить ее силы для помощи в подавлении "террористической угрозы", которую рассматривает в качестве акта внешней агрессии. Токаев также дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.