Украина осудила вспышку насилия в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие в ходе последних событий в Казахстане. Об этом говорится опубликованном 10 января сообщении, ставшем первым комментарием украинского ведомства с момента резкого обострения ситуации в стране в ночь с 4 на 5 января.

"Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", — сказано в нем.

В украинском МИД отмечают, что в нынешнее критическое время для народа Казахстана чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД также заверяет, что будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, содействовать им в возвращении в Украину, а на особом контроле держит ситуацию с украинскими гражданами в Алматы.

Соотечественникам рекомендуют оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из Казахстана.

Напомним, что в ходе вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков, согласно обнародованным накануне данным местного Министерства здравоохранения, погибло 164 человека, в том числе 103 в бывшей столице и крупнейшем городе страны Алматы.

Президент Касым-Жомарт Токаев, отправивший правительство в отставку и взявший на себя функцию главы Совета безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева, еще 5 января объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране с комендантским часом в ночное время и обратился к Организации договора о коллективной безопасности с просьбой направить ее силы для помощи в подавлении "террористической угрозы", которую рассматривает в качестве акта внешней агрессии.

В итоге ОДКБ направила в Казахстан около 2 тысяч военных, как заявлялось, на ограниченный срок и лишь для охраны стратегических объектов, а не для подавления беспорядков.