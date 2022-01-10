В "Борисполе" приземлился самолет из Казахстана с украинцами на борту

В международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султана прибыл рейсовый самолет, на борту которого находились украинцы, сообщает "Суспільне".

Всего рейсом прибыли 33 пассажира, в том числе граждане Казахстана, которые направляются в Европу.

Пассажиры отмечают, что протесты в основном происходили в Алматы. В других городах они тоже были, но там ситуация оставалась сравнительно спокойной.

"Не нужно было обрубать интернет, отменять рейсы и т.д. Это все привело к тому, что началась лишняя паника… У нас всегда много полиции в городе, охраны. Не было в городе никакого мародерства. Все живут тихой привычной жизнью", — сказал один из граждан Казахстана о ситуации в столице страны Нур-Султане.

"Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы", — сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Перед этим представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов в Казахстане нет. "Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну. Сейчас наибольшее количество людей (граждан Украины – Delo.ua) находятся в Алматы – 116", – сказал он.

Массовые протесты в Казахстане проходят ос 2 января 2022 года. На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания. Это решение приняли Решение принято после ввода в Казахстан войск ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности – Delo.ua) для подавления революции и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открыть огонь по протестующим без предупреждения.

На фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Параллельно блокируют работу VPN. в Казахстане прекратили вещание и несколько телеканалов. В стране стали недоступны такие телеканалы, как КТК и "Первый канал Евразия".