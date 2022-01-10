"В ближайшее время АТО завершится, а вместе с этим закончится и миссия ОДКБ", — Токаев

Акциям протеста в Казахстане предшествовала длительная подготовка, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и пообещал предоставить мировой общественности доказательства этого.

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три, — покажет следствие", — сказал Токаев.

По его словам, все действия протестующих "координировались из одного центра".

"В Алматы и других городах шли настоящие бои", — добавил президент. Протесты охватили 11 регионов. Погибли 16 сотрудников силовых структур, разграблено более 100 торговых центров и банков.

Токаев отметил, что прибытие сил ОДКБ позволило переломить ситуацию. По его словам, в стране находятся силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники, которые охраняют стратегические объекты.

"Конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в ближайшее время АТО завершится, а вместе с этим закончится и миссия ОДКБ.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2021 года из-за повышения цен на газ. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы в стране прекратили работу все банки.

В результате на всей территории страны было введено чрезвычайное положение с комендантским часом с 23:00 до 7:00. Кроме того, власть запретила массовые собрания.

Решение принято после ввода в Казахстан войск ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности — Delo.ua) для подавления революции и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открыть огонь по протестующим без предупреждения.